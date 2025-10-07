タレントの上地雄輔が４日付で自身のインスタグラムを更新。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次とのツーショットを公開した。「ひと夏分の蚊に喰われました＃ロバートの秋＃メシ後に公園で語らい気付けば２人でボッコボコここで秋らしく一句刺しを食い、刺されて喰われる、青春か（蚊）」と投稿。公園の遊具でバランスを取る上地と右足をかゆそうにかく秋山とのツーショットを披露した。この投稿に「雄ちゃん一句う