グラビアアイドルで俳優の奈月セナが、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】20代最後の色気！大胆素肌＆艷やかグラビアを披露した奈月セナ圧巻のプロポーションとエキゾチックなルックスで独自の存在感を放つ奈月が、同誌では4年ぶりとなる撮り下ろしを披露。8ページにわたり、大胆に見せる素肌と艶やかな表情を堪能できる。20代ラストの輝きと色気を併せ持つページは必見だ。同誌には、沢口愛華、江籠裕奈