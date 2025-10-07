大阪の中津といえば、みなさんはどんな印象がありますか？中津は大阪市北区の梅田の近くにあり、繁華街の梅田（大阪駅界隈）に比べると、昔ながらの長屋があり下町の風情があり、筆者はそんなまちで育ちました。ただし、少子高齢化がどんどん進み、畳んでしまった店は数え切れず。小学校も統合や閉校を余儀なくされました。それでも、今、中津に新しい店や町中でのイベントが増え、若者が訪れて、中津の町も変わりつつあり