俳優の加藤あいさん（42）が2025年9月30日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな白シャツスタイルを披露した。「好きなものは変わらない」加藤さんは、爽やかな白シャツコーデや長年愛用しているサンダルを紹介する写真を投稿。「好きなものは変わらない」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、白いシャツとパンツを着用。足元には長年愛用しているサンダルを合わせ、爽やかなコーデを披露していた。この投稿に