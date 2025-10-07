大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞ ポストシーズンに入って以来、3戦全勝と負け知らずのドジャース。ディビジョンシリーズ制覇へ王手をかけるべく、第2戦に挑む。 初戦は投手として6回3失点9奪三振の好内容で勝利投手となった大谷翔平