この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。 ■これまでのあらすじ幼いころから妹に奪われ続けためぐみ。学生時代には彼氏を盗られ、独立資金として溜めてきたお金も妹に貸してしまった。母は「妹の方が魅力的」と妹の肩を持つ。結婚の挨拶のため彼と実家を訪れためぐみは、母の変わらない妹優先に傷つくのだった。難病患者だった妹その頃から母の偏愛が