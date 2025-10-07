民主党ジェフリーズ下院院内総務トランプ氏との交渉は一切行われていない 民主党ジェフリーズ下院院内総務は、トランプ氏は医療分野について民主党と話し合っていると主張しているが、私はトランプ氏と話した民主党員は知らない。トランプ氏と一切交渉していない。ホワイトハウスは先週の月曜日以来沈黙を守っている。