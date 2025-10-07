カンザスシティ連銀総裁インフレは依然として高止まり、より多くの品目で価格上昇が見られる カンザスシティ連銀のシュミッド総裁はインフレは依然として高止まりしていると語った。 依然として高止まりしているインフレにFRBは引き続き取り組む必要がある。関税引き上げが耐久財価格の上昇につながっている可能性が高い。インフレが広がり、より多くの品目で価格上昇が見られることは懸念すべきことだ。 労働市場は冷