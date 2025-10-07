６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）には、実は仲良しだという俳優の遠藤憲一と、アイドルグループ「なにわ男子」の大橋和也が出演。遠藤が４７年前に入団した劇団フジの先輩として、三原じゅん子内閣府特命担当大臣がＶＴＲで出演し、メッセージを送った。三原氏は「お兄ちゃん、ご無沙汰してます」と、劇団では後輩だが年齢では３つ年上の遠藤にあいさつ。「よく一緒にいて、仲良かったです」と