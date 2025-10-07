本物の警察官の横で東京・霞が関（千代田区）に位置し、内堀通りを挟んだ目の前に皇居の城門が見えることから、通称「桜田門」と呼ばれる警視庁本部庁舎。その交差点で、ドラマロケが行われていた。「桜田門」交差点は、常に本部庁舎に出入りする警察関係者や皇居周回道路を走る通称“皇居ランナー”が行き交っている。９月下旬のこの日は、加えて大勢のドラマスタッフの姿が。その中心で、黒いタイトなスーツを着たショートヘア姿