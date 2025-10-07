米野球専門誌「ベースボール・アメリカ」は６日（日本時間７日）、ＭＬＢの年間最優秀選手（ＭＶＰ）を発表し、ヤンキースのジャッジを選出した。ドジャース・大谷翔平投手は２３年以来となる選出はならなかった。大谷は１９４２年創刊の野球専門誌「ベースボール・ダイジェスト」の選ぶＭＶＰも逃した。同賞は６０本塁打を放ったマリナーズのローリーが受賞した。