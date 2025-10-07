女優の齊藤なぎさが５日付で自身のＳＮＳを更新。数年ぶりの貴重な姿が話題を呼んだ。「ディズニーにプライベートでおデコ出すのは３．４年振り（確か）とかだった！！みんなが好きだったらこれからは積極的にやっていこうかなと思います。笑１０月もよろしくお願いします！今月はＳＮＳ頑張りたい…という気持ち…」と投稿。ヘアアクセサリーをつけて、前髪を分けた姿を披露。かわいらしいポーズを取る姿など複数枚公開