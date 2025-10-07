「いつもより大人っぽい写真が撮れました」――３回目となるＦＲＩＤＡＹの撮影はいかがでしたか？「今回はスタジオを二つ使わせていただいたのですが、そのうちの一つがプール付きだったんですよ！そのプールがとても気持ちよくて、夏を満喫できたなって思えるような撮影になりました」――印象に残っている衣装は？「赤色のバレリーナっぽい衣装ですね。私は普段前髪を下ろしているんですが、初めて前髪を上げてもらったんです