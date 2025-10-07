７日午前６時４０分頃、ＪＲ高崎線の前橋発熱海行き上り電車が神保原―本庄駅間を走行中に異音がしたため緊急停車した。この影響で、同線は東京―高崎駅間の上下線で一時運転を見合わせたが、ＪＲ東日本によると、安全が確認されたため午前７時ごろ運転を再開した。