女優・のんが５日付で自身のインスタグラムを更新。私服姿で圧巻のスタイルを披露した。「夏の思い出＃のん私服です」と投稿。黒のノースリーブにゆとりのある白のミニ丈パンツを合わせたコーディネートを披露。いすに座って、さまざまなポーズをする様子など複数枚公開した。この投稿に「かわいい御洋服と御御足」「超スマートな脚」「足出しすぎーー」「なんて美しいんだ…」といった声が寄せられた。