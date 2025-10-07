元ＮＭＢ４８で、シンガー・ソングライターの山本彩が３日付で自身のＳＮＳを更新。トレーニングで鍛えたスタイルを披露した。「最近、毎日家で自重トレーニングしてます楽しくなってきたし、ツアーもあるからジョギングとかもいっぱいやって今年の秋はスポーツの秋にしようと思いますみんなは何の秋ですか」と投稿。黒のＴシャツにミニ丈スカートのコーディネートを披露。しゃがんだ姿や、上からの様子など複数枚公開した