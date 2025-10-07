7日のテレビ朝日系バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00〜)では、「ちさ子、パリへ行く! プラチナだらけの3時間SP」を放送する。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』＝テレビ朝日提供7日の放送では、高嶋が芸術と美食の都・パリ、そして自然豊かな街・イギリスのケンブリッジを訪問。想像を遥かに超える世界で生きる日本人たちに出会い、彼らが築き上げてきた伝統、常識を覆す