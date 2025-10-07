FeiyuTechの新しいカメラ用ジンバル「SCORP Mini 3 Pro」をレビューする。ペイロードは2kgで、名前に「Mini」と付くように同社のラインナップでは小型のモデルとなる。 ちなみに、FeiyuTechのカメラ用ジンバルはペイロードが3.5kgの「SCORP 3」「SCORP-C 2」、同2.5kgの「SCORP 2」「SCORP-C」および、同1.2kgの「SCORP Mini 2」というラインアップになっている。 軽めのカメラ機材に対応 最新機種と