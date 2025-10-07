2025年10月６日、パラグアイ戦（10日）とブラジル戦（14日）に臨む日本代表メンバーから、キャプテンの遠藤航が外れる事態に。日本サッカー協会のリリースによれば「怪我のため不参加」となった。三笘薫が未招集で、板倉滉も怪我で招集辞退という状況下での悲報で、SNS上では以下のような反応があった。「遠藤が居ないのは痛い、非常に痛い」「正直、厳しい」「怪我人続出のCBにワンチャン遠藤を回すって選択肢も絶たれるとは