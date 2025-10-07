経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は７日、加盟国などの小中学校教員らの勤務状況を調べた２０２４年「国際教員指導環境調査」の結果を発表した。日本の常勤教員の勤務時間は中学校で週５５・１時間、小学校で週５２・１時間と最長だった。小中学校とも前回１８年調査から４時間短くなったが、他の国・地域より部活動などの課外活動や事務作業の負担が大きかった。調査には、中学校で５５、小学校で１６の国・地域が参加。日本は昨