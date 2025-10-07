経済協力開発機構（OECD）は7日、2024年に実施した国際教員指導環境調査でAIの使用状況を初めて調査した。過去1年間の授業で児童生徒が学習しやすくするためにAIを使った日本の教員は、小学校16.0％、中学校17.4％。国際平均は36.9％と36.3％で、日本は平均の半分ほどだった。文部科学省は「積極的に活用し、働き方改革につなげてほしい」としている。