【ニューヨーク共同】週明け6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比2円91銭円安ドル高の1ドル＝150円30〜40銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1707〜17ドル、176円11〜21銭。金融緩和に積極的とみられている高市早苗氏が自民党の新総裁に選出されたことを受け、日銀による追加利上げ観測が後退。円売りドル買いが強まった。