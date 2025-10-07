パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘開始から2年となることを受け、国連のグテーレス事務総長は「理解をはるかに超える規模の人道的大惨事だ」と訴えました。グテーレス事務総長は声明で、戦闘開始から2年となるパレスチナ自治区ガザ地区の状況は「理解をはるかに超える規模の人道的大惨事だ」と警鐘を鳴らしました。そのうえで「2年間のトラウマの後、希望を選ばなければならない」と主張し、改めて人質の無条件での解放や即時停戦