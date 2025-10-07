関東学生陸上競技連盟は6日、今月18日に行われる箱根駅伝予選会のエントリー一覧を発表しました。予選会は、上位10校が来年1月2、3日の本大会出場権を獲得。陸上自衛隊立川駐屯地をスタートし、国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われ、各大学10人の合計タイムで争われます。今年は計42校がエントリー。1月の箱根駅伝11位で7秒差届かずシード権を逃した順天堂大学は、駅伝主将の石岡大侑選手(4年)、吉岡大翔選手(3