Dream Ami（37）が6日、都内で8年ぶりのソロツアー東京公演を開催した。ソロデビュー10周年を迎え、この日は「トライ・エヴリシング」や新曲「ときめきDiary」を披露したほか、E−girlsやDreamの楽曲を含む21曲を歌唱。この日のために、代名詞だった金髪も復活し、ファンを大いに盛り上げた。スペシャルゲストとして鷲尾伶菜（31）も登場した。