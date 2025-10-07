トヨタ自動車の源流企業・豊田自動織機の買収計画をめぐり、トヨタグループはTOBの開始時期が当初の予定から遅れて、2026年2月以降になる見通しを明らかにしました。豊田自動織機をめぐっては2025年6月、グループのトヨタ不動産などが出資して新たに設立する持ち株会社が、TOB＝株式公開買付を実施する計画が明らかにされています。TOBの開始時期は当初12月上旬を予定していましたが、トヨタグループは10