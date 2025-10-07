筆者の友人・W菜は、中学校でひどいいじめにあい、不登校になってしまいました。学校へ行けない自分に自信が持てず、悩んでいたW菜。でもW菜のお母さんは、いつも笑顔だったそうです。 不登校 私は中学校1年で壮絶ないじめにあい、不登校になりました。しかし母は不思議とノータッチ。「学校へ行け」ということもなく、毎朝仕事へ出かける前に「お弁当あるから食べてね～♪」と普通に声をかけてくる感じでした。