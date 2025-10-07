今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された一瞬びっくりしてしまう猫ちゃんの投稿。床にごろんと横たわり、のんびりしていた猫ちゃん。ふわふわの毛並みと安心しきった表情は、なんとも癒される光景ですが、よくよく見ると、目を疑う状況になっていることに気付きます。投稿はXにて、なんと466.8万回以上表示。いいね数は9.2万件を超えました。 【写真：椅子の下でくつろいでいた猫の『お腹』を見たら……】 さ、刺さってる&