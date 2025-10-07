T.N.T 手越祐也(Vo.）、Furutatsu(Ba.）、kyohey(Dr.）の3人で結成されたロックバンドT.N.T初のシングルCD『未来へ/I Don't Care』が12月10日にリリースされることが決定した。各種音楽配信サービスでも、同日より配信がスタートする。なお、シングルCDは本日からECサイト・店頭で予約受付を開始。【動画】T.N.T - 未来へ[Short ver.] “本作に収録される新曲『未来へ』はヴォーカル手越祐也が作詞を担当。自らの経