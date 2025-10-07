新TVCM「麺でウカウカ篇」場面カット 相葉雅紀、天海祐希、中川家礼二が出演するセブン‐イレブン新TVCM「麺でウカウカ篇」が10月7日より放送開始。インタビューで天海は、中川家の大ファンだと明かし、「毎日帰ってきたらYouTubeを見て、幸せな気持ちになって寝ている」とコメントした。【動画】相葉雅紀、天海祐希、中川家礼二が出演するセブン‐イレブン新TVCM「麺でウカウカ篇」＆CMメイキング株式会社セブン‐