チャットAIやエージェントAIは文章や画像など多様なデータ形式の入力に対応しています。AIモデルの有用な使い方を研究しているImproving Agentsは、「1000行に及ぶ巨大な表をGPT-4.1 miniに入力する」という条件に最も適したフォーマットを分析し、その結果を公開しています。Which Table Format Do LLMs Understand Best? (Results for 11 Formats)https://www.improvingagents.com/blog/best-input-data-format-for-llmsImprovin