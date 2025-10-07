6日午後、北九州市小倉南区で酒を飲んで軽乗用車を運転したとして、58歳の無職の男が現行犯逮捕されました。男は、過去に2回、基準値以下のアルコール量で飲酒運転し、警察から指導を受けていました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、北九州市小倉南区の無職・梅本勉容疑者（58）です。警察によりますと、6日午後8時ごろ、パトロール中の警察官が梅本容疑者の軽乗用車を発見し、職務質問しました。酒の臭い