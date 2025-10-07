夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）が今夜スタート。自分を見失ってしまった鮎美（夏帆）と亭主関白思考な勝男（竹内）の成長＆再生ロマンスコメディーが開幕する。【写真】夏帆×竹内涼真『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第1話より原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、