2005年にTBSでスタートしたドラマ『花より男子』シリーズ。今年9月で放送開始から20年を迎えた。ここでは“花男”旋風を巻き起こしたキャスト陣の現在の活躍ぶりをまとめてみた！【写真】井上真央、“F4”松本潤ら『花より男子』キャスト＜フォトギャラリー＞■ 井上真央2005年のドラマから完結編となる2008年の劇場版『花より男子F』を通して、ヒロインの牧野つくしを演じた井上。子役として芸能界デビューし、すでに『キッズ