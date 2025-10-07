齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第1話が7日の今夜放送される。（第1話のみ23時15分より放送）【写真】『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』第1話場面カット本作はあしだかおる・アオイセイによる同名コミックを実写ドラマ化した復讐エンターテインメント。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母