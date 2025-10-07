女優でモデルの新木優子がファッションショーでの２ショットを公開した。７日までにインスタグラムで「今回のファッションウィークでは、ありがたいことに中谷美紀さんと撮影やショーの当日にたくさんの時間をご一緒する機会がありました」とつづって、女優の中谷美紀との２ショットを披露。「佇（たたず）まいや、言葉選びが本当にに素敵で中谷さんから少しでもたくさんの学びを！とご一緒できる時間はずっとドキドキと心を躍