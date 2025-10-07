グラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）で表紙＆巻頭10ページを飾った。【写真】進化続ける“グラビアクイーン”圧倒的な美貌とボディの沢口愛華まさにグラビアクイーンと呼ぶにふさわしい、美貌とボディを披露。表情、ポージング、スタイルと、あらゆる要素が進化を続ける沢口に注目だ。同誌には、奈月セナ、江籠裕奈、新田妃奈、由良ゆら、北野瑠華、下田衣珠季らも登場した。