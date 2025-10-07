日本の教員の勤務時間が世界的にみて、最も長いことが国際的な調査でわかりました。OECD＝経済協力開発機構による教員の勤務環境などの調査には、55の国と地域が参加しました。この調査によりますと、日本の教員の1週間あたりの勤務時間は、小学校で52.1時間、中学校で55.1時間でした。前回、2018年の調査よりもおよそ4時間減ったものの、それぞれ、国際平均の40.4時間、41.0時間よりも10時間以上長く、調査に参加した中で、最も長