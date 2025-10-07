『(^ p ^) 2万円攻略行くぞｰ JCBカード スマリボ攻略』のタイトルで配信された動画で、ポイ活系YouTuberのネコ山さんがJCBカードの最新スマリボキャンペーンを徹底解説した。動画では「現金きたー! うひょー! 今日は、現金2万円ですよ」と、冒頭から臨場感たっぷりに2万円キャッシュバック獲得の興奮を伝えつつ、「ポイ活、しょぼくなってる中で、2万円もでかいです」と今もなお高額還元の価値を強