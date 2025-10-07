トランプ政権がアメリカ第三の都市・シカゴへの州兵派遣を承認したことをめぐり、イリノイ州の知事は「明らかに違法だ」として政権を提訴しました。トランプ大統領が州知事の反対を押し切り、イリノイ州の州兵300人をシカゴへ派遣することなどを承認したことを受け、州は6日、「明らかに違法だ」として政権を相手取り州兵の派遣の差し止めを求めて提訴しました。イリノイ州プリツカー知事「トランプ大統領は州兵を政治的な道具に