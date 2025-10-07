『真面目なマジメな真締くん』©まるいがんも／コルク真面目で仕事はできるものの、“何かがどうしようもなくズレている”若手社員、真締真一（まじめ・しんいち）。この記事の漫画は本サイトでご覧いただけますその教育係に任命された先輩の柔木美和（やわらき・みわ）は、彼に何かと翻弄される毎日を送っています。まるいがんもさんによる新作マンガ『真面目なマジメな真締くん』44回目です真締くんはその生真面目すぎる性格