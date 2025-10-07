攻守で存在感を示すブレグマン(C)Getty Images名手の動静が水面下で動き出している。現地時間10月4日、MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者は、レッドソックスのアレックス・ブレグマンが、現行契約のオプトアウトを決断。2年連続でのFAが有力になったと報じた。【動画】大舞台で際立つ勝負強さ！ ド軍獲得候補になるブレグマンの打撃シーン市場に出れば、人気銘柄となるのは必至だ。現在31歳のブレグマンは、今年2月に