現在、チリで開催されているU-20ワールドカップ。U-20日本代表はグループステージを3戦全勝で突破した。エジプトに2-0、チリにも2-0で勝利、そして、ニュージーランドは3-0で撃破。グループステージを終えて無失点なのは日本だけで、海外では優勝候補にも挙げられている。初優勝を狙う日本は、決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦する。そのフランスはグループEで2勝1敗の3位だった（アメリカ、南アフリカと同勝点）。仏紙『L'&