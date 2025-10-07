◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースのロバーツ監督が６日（日本時間７日）、敵地のフィリーズ戦の試合前に記者会見を行った。チームはレギュラーシーズン最終盤からポストシーズンにかけて８連勝中。その間５０得点、１試合平均６・２５点を挙げている。低迷時期が長かった打線が復調したことを質問されたロバーツ監督