元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が6日深夜に放送されたテレビ朝日系「キョコロヒー」（深夜0・15）が出演。プライベートで仲良しのタレントと最近は全く連絡を取っていないことを明かした。今回から同番組は「ドリームエンタ」枠として、「あのちゃんねる」「ハマスカ放送部」とともに週替わりで月曜深夜を盛り上げることに。これにより1時間の放送となった。第1回となった今回は、「2人で予算ゲットロケ」「あのちゃんと