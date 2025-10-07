プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さん（30）が、ヘルスケアサービスと医薬品メーカーが協力したトークショーに登場。自身が患った多嚢胞性卵巣症候群（たのうほうせいらんそうしょうこうぐん）について語りました。多嚢胞性卵巣症候群（通称：PCOS）は、卵巣の中に小さな卵胞（嚢胞）が多数できる病気で、月経異常や不妊、多毛、肥満等を引き起こします。初経から閉経までの女性のうち5〜8％（20人に1人）が発症するとされ、