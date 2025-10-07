大規模災害に備え、大学生による救助訓練が行われました。訓練は首都直下地震が発生した想定で、都心部にキャンパスがある大学生などが参加して、けが人の応急手当や要救助者を抱えて運ぶ方法などを学びました。麹町署の占部貴之署長は、「公的機関だけでは対応しきれない災害もあり、学生の皆さんの力が必要」と伝えました。