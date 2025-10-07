ＪＯ１の白岩瑠姫（２７）が６日、大阪市内で行われた、カンテレ・フジテレビ系ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（７日スタート。火曜、後１１・００）の取材会に出席した。テレビドラマ初出演となる白岩が演じるのは、水野美紀演じる主人公の全身整形を手がける謎の天才外科医。１話目を視聴したといい「僕の想像をはるかに超えてきて、早く続きが見たいです」と作品をアピールした。４日に行われた制作発