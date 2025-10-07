天皇皇后両陛下は6日に大阪・関西万博を視察し、3日間の関西への訪問を終えられました。6日午後3時ごろ、両陛下は万博のメイン展示にあたる「いのちの未来」を訪れ、ロボットと人間が共生する未来を体験する展示を見学されました。石黒浩大阪大教授が「非常に複雑で人間らしいというか」と説明すると、陛下は「手の動かし方とか」と関心をよせられました。両陛下は過去を回想するアンドロイドなどのしぐさを実際に見て、「目が合い