横綱・曙を生んだ名門部屋を31歳で継いだ夫を亡くしたのは2019年12月でした。現役時代は元幕内潮丸として活躍した第13代東関親方の妻・佐野真充さん。闘病中もおかみとして部屋を力強く支えましたが、親方が41歳の若さで逝去し、部屋を閉じた現在はシングルマザーとしてひとり娘を育てています。（全2回中の1回） 【写真】2019年に41歳の若さで逝去した生前の第13代東関親方と佐野さん（全6枚） そもそも相撲のことすら知